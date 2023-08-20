حملات مرورية لضبط المخالفين وتيسير الحركة بشوارع وطرق فارسكور

شنت إدارة مرور فارسكور بمحافظة دمياط، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة الرائد سعيد شوقي مدير إدارة مرور فارسكور، وذلك في إطار تفعيل قانون اداب ولوائح المرور، وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات المتنوعة مثل ضبط مركبات بدون لوحات معدنية وسير بدون تراخيص وقيادة بدون رخص تسيير، ومخالفات وضع ملصقات وعدم وجود طفايات حريق

ووجه مدير إدارة مرور دمياط، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في جميع الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كل أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن