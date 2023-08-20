لا تشغلني البطولة المطلقة .. أكرم حسني يكشف الهدف من "العميل صفر" (خاص)

أعرب الفنان أكرم حسني، عن سعادته بردود فعل الجمهور على فيلمه الجديد "العميل صفر"، لافتًا إلى أن سبب حماسه لتقديمه العمل فكرته المختلفة وحرص الجميع على تقديم الضحك للجمهور بشكل يناسب الأحداث.

وأكد الفنان أكرم حسني، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أنه لم يشغل نفسه بالبطوله المطلقة وتأخيرها عليه حتى حصل عليها في فيلم العميل صفر، مضيفًا أنه يرى نجاح الأعمال تأتي بوجود فريق جيد وليس شخص فقط.

وعن رسالة الفيلم، قال الفنان أكرم حسني: "لا أحب عرض رسالة الأعمال حتى يرى الجمهور بنفسه بعد مشاهدتهم له ولكن الهدف من فيلم العميل صفر إضحاك الجمهور".

تفاصيل فيلم العميل صفر

وكان احتفل أبطال وصناع فيلم العميل صفر، يوم الثلاثاء الماضي، بالعرض الخاص في إحدى المولات الشهيرة بأكتوبر.

وكانت قد طرحت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني قبل أيام من عرضه الأول في دور العرض في 16 أغسطس الجاري.

ويجسد الفنان أكرم حسني في فيلم العميل صفر، شخصية «صفر عبداللطيف شداد الهمم»، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابا بسيطا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

فيلم العميل صفر تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند؛ لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلى والممثلة السعودية فاطمة البنوى لأول مرة فى فيلم مصرى، وأيمن الشيوى وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.