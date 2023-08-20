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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في أم درمان

اشتباكات في السودان
اشتباكات في السودان

 

أفادت مصادر سودانية بتجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الأحياء المُحيطة بسلاح المهندسين بأم درمان.

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ودوت أصوات انفجارات القصف المدفعي بوسط وشمال الخرطوم بحري.

 

وتصاعدت أعمدة الدخان بأحياء وسط وجنوب الخرطوم بالقرب من محيط سلاح المدرعات جراء الانفجارات الناجمة عن القصف المدفعي المتبادل.

وفي الأثناء قامت قوات الدعم السريع بإطلاق مضادات الطائرات الأرضية على طائرات مسيرة تابعة للجيش السوداني بشرق وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم، التي شهدت انفجارات عنيفة منذ الصباح الباكر.

 

وكانت تقارير أفادت أمس السبت بأن مسيرات تتبع للجيش السوداني قصفت أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق وسط وجنوب شرق العاصمة الخرطوم.

 

ووفقا لمصدر عسكري استهدف الجيش السوداني مواقع للدعم السريع قرب القصر الرئاسي وسط الخرطوم بطائرات مسيرة.

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