وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظي سوهاج وقنا الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الأحد مع كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض المشروعات المُدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023 – 2024 وتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر .

وأكد اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج، ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ، لافتاً إلى أن البرنامج ساهم خلال السنوات الخمس الماضية بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظتى قنا وسوهاج من خلال المكون الثاني وذلك في قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق المحلية والتطوير الحضري وتحسين البيئة وغيرها من مجالات عمل الإدارة المحلية، فضلاً عن المكون الاول والذى يركز على تحسين تنافسية المحافظتين من خلال رفع كفاءة المناطق الصناعية وتحسين نظام الإدارة بها بالإضافة الي تطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بها، و تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال ، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأكد محافظي سوهاج وقنا على المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين وبصفة خاصة في القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات بما يحقق رضا المواطنين بالمحافظتين عن تلك المشروعات ، وقدم اللواء طارق الفقى واللواء أشرف الداودي الشكر لوزارة التنمية المحلية على برامج بناء القدرات والدعم الفني الذى تشرف على تنفيذها مع البنك الدولى واتحاد البلديات الهولندية.

كما شهد اللقاء استعراض موقف التكتلات الاقتصادية بمحافظة سوهاج حيث تشمل 5 تكتلات ومن أهمها تكتل صناعة الأثاث بطهطا، وتكتل صناعة التلي بجزيرة شندويل، والغزل والنسيج بأخميم .

وأشار اللواء طارق الفقى إلى المتابعة المستمرة لمعدلات العمل في ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة غرب طهطا، وغرب جرجا بتكلفة إجمالية مليار و605 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية بغرب جرجا تعد من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين.

ولفت محافظ قنا، إلي أن برنامج التنمية المحلية نجح حتى الآن في تنفيذ أكثر من 1744 مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية خلال عامين ونصف استفاد منها حوالى 2.6 مليون مواطن، ساهمت في توفير حوالى 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بمحافظتى قنا وسوهاج وذلك في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والمجمعات الحكومية الخدمية وغيرها من القطاعات وسبل التغلب على اى معوقات تواجه أعمال التنفيذ .

وطالب اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع بالتنسيق بين المحافظتين والجهات المعنية، بسرعة تشغيل جميع المشروعات التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية والبالغ عددها في سوهاج 30 مجمع حكومي بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، والبدء الفوري في نقل موظفي الإدارة المحلية، بكامل قوتهم للعمل من المجمعات التي تم الانتهاء من تأثيثها، وكذلك ايضاً المجمعات الزراعية، والأسواق الحضرية، والمواقف، ونقاط الإطفاء" والبدء في تقديم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت بنطاق المحافظة، حتى يشعر المواطن بثمار مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

كما تم الإشارة إلى أن نصيب محافظة قنا من مشروعات المبادرة الرئاسية يبلغ حوالى 1871 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية خلال المرحلة الأولى تهدف إلى تنمية وتطوير 19 مجلسًا قرويًا و87 قرية رئيسية و733 نجع وعزبة في 5 مراكز، باستثمارات 31 مليار جنيه، يستفيد منها 1.5 مليون مواطن يقطنون الريف أي ما يعادل 43% من سكان محافظة قنا، وأشار محافظ قنا إلي أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية أكثر من 90% ، مؤكداً أن محافظة قنا شهدت نقلة حياتية إلى الأفضل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر تنفذ مبادرة "حياة كريمة"، في قرى المحافظة، من مشروعات خدمية تشمل مجمعات طبية ومدارس جديدة، وصرف صحي ووحدات إسعاف ومكاتب بريد، وقال محافظ قنا أن الشهر الجارى شهد البدء في التشغيل التجريبي لعدد من مبانى المجمعات الخدمية واستفادة الجمهور من تلك المجمعات وجاري إنهاء التشطيبات النهائية بالمشروعات المتبقية، سواء كانت مشروعات بنية تحتية، أو مشروعات خدمية.

كما عرض اللواء طارق الفقي الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة " بقرى سوهاج، والبالغ عددها 181 قرية، و 1123 نجع وتابع، بعدد 7 مراكز إدارية كمرحلة أولى ، وكذلك موقف القرى التي قاربت على الانتهاء من جميع المشروعات، وأصبحت جاهزة للافتتاح ومنها " قرية بني حميل بمركز البلينا، وقرية البطاخ بمركز المراغة" مشيراً الى تكليف رؤساء الوحدات المحلية للإسراع في الانتهاء من رصف الطرق الداخلية، والطرق المؤدية إلى تلك القرى، والانتهاء من تنسيق المواقع العامة للمشروعات، وأعمال اللاندسكيب، وفرش مباني الخدمات، والوحدات الصحية، تمهيدا لافتتاحها قريبا.

كما شهد الاجتماع كذلك متابعة آخر المستجدات الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية بسوهاج وقنا ، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لمنظومة الخدمات المحلية، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين بصورة سهلة ومبسطة .

كما استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ سوهاج ومحافظ قنا ملامح خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023/2024 على مستوى مراكز المدن والمراكز المحافظتين لتنفيذ مشروعات الكهرباء و الإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وأشار وزير التنمية المحلية أن الدولة لا تدخر جهداً في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتدعيم المراكز والمدن والوحدات القروية في جميع المحافظات لتنفيذ مشروعات خدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وإدراج العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أن إقليم الصعيد يحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه .

كما بحث الاجتماع الإجراءات التى أتخذتها المحافظتين لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد استهلاك الكهرباء بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية، والسلامة العامة لهم، وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة تكثيف حملات الرقابة لمتابعة مدى التزام المحلات العامة والتجارية بمواعيد الغلق الصيفية، مع التأكيد على غلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين، مع ضرورة التطبيق الأمثل لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عمل الموظفين أون لاين من المنازل يوم الأحد من كل أسبوع بما يحقق الهدف من القرار.

وأشار اللواء طارق الفقى واللواء أشرف الداودي إلى أن هناك متابعة على مدار اليوم من رؤساء المدن والمراكز ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات بالنتائج التى أسفرت عنها حملات الرقابة للتأكد من إلتزام كافة الجهات بقرارات الترشيد، وخفض الإنارة العامة، خاصة بالمباني الحكومية، والمنشآت التابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية.

كما حرص وزير التنمية المحلية خلال اللقاء على بحث جهود محافظتى سوهاج وقنا فيما يخص تحسين مستوي النظافة العامة بالمدن والمراكز والقرى ورفع التراكمات اليومية من المخلفات ، مؤكداً أن الحكومة تسابق الزمن للإسراع لتنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

واختتم اللواء هشام آمنة الاجتماع بالاطمئنان على الجهود التي بذلتها المحافظتين لتنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، والتى تم إطلاقها لمواجهة التغيرات المناخية من أجل تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، حيث تم الإشارة إلى توريد 170 ألف شجرة الي محافظة قنا منهم "109 آلاف شجرة مثمرة، و 61 ألف شجرة زينة"، بالإضافة إلى 45 ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية، كما تم توريد 170 ألف شجرة لمحافظة سوهاج خلال العام المالي الحالي لزراعتها بالطرق الرئيسية، والفرعية، ومحيط المدارس، والجامعات، والمصالح الحكومية، وجوانب الترع التي تم تبطينها.