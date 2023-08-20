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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فرقة "رضـــا" تختتم حفلاتها في الليلة الرابعة لصيف الإنتاج الثقافي

فرقة رضـــا للفنون
فرقة رضـــا للفنون الشعبية

تختتم فرقة رضـــا، حفلاتها فى برنامج صيف الإنتاج الثقافى، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اليوم الأحد ، على مسرح ساحة مركز الهناجر، ولك  تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

 

وقد أحيت فرقة "رضـــا" للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، حفل أمس السبت، بباقة من أروع وأشهر استعراضاتها، تحت إشراف الفنانة إيناس عبد العزيز مدير الفرقة.

 

حيث قدمت فرقة "رضـــا" فى الليلة الثالثة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافى، ١٠ استعراضات من أشهر أعمالها طوال تاريخها الفنى، منها : " حلاوة شمسنا، الأقصر بلدنا، الاسكندراني، الكرنبة، سماح النوبة، التنورة، الحجالة ".

 

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .

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