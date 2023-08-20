فيديوهات مشينة.. هل تطلق المحكمة سراح شيري هانم وزمردة؟

تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، دعوى تطالب بالإفراج عن شيري هانم وأبنتها زمردة، المحبوستين في قضية نشر الفجور والفسق ببث فيديوهات مشينة على اليوتيوب.

وتطالب الدعوى بصفة مستعجلة إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع المدعي عليهما عن الإفراج تحت شرط والعفو عن باقي العقوبة للنزيلتين شيري هانم وزمردة المحبوستين نفاذا للحكم رقم 370 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، رغم انطباق اشتراطات الفصل الحادي عشر عن الإفراج تحت شرط من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (السجون سابقا)، ورغم تحقق انطباق شروط العفو الرئاسي المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2023 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

شيري هانم وأبنتها زمردة أسم بات يتردد كثيرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بسبب نشرهما لمقاطع فيديو وصور بها إيحاءات، وطالب الكثيرون من رواد الإنترنت إلقاء القبض عليهما وفتح تحقيق معهما، لينتهي الأمر إلى حبس شيري هانم وابنتها زمردة.

كما تلقت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، العديد من البلاغات ضد المتهمتين «شيري هانم» وابنتها «زمردة»، فبدأت التحريات حولهما ومتابعتها، لتنتهي التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، إلى تأكيد نشرهما لمقاطع فيديو بها إيحاءات جنسية بقصد رفع نسب مشاهداتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تحديد هوية المتهمتين و محل إقامتهما، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما، وتحرير محضر بالواقعة، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة من أجل استجوابهما

ومن جانبه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمتيْنِ «شريفة» -وشهرتها «شيرى هانم»- و«نورا» -وشهرتها «زمردة»- لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

ورصدة «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» غضب رواد التواصل الاجتماعى مما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي، وتلقت عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ«لنيابة العامة» بموقع «فيس بوك»، وعبر خدمة الشكاوى الإلكترونية لـ«لنيابة العامة»، وتزامنًا مع ذلك تبينت «الإدارة العامة لحماية الآداب» بـ«وزارة الداخلية» -من خلال المتابعة والتحريات- انتشار المقاطع المصورة المذكورة للمتهمتين بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة؛ بقصد التربح منها من خلال رفع نسب مشاهدتها، مما أثار غضب رواد تلك المواقع، وقد أمكن للتحريات تحديد هويتهما ومحل تواجدهما، فألقى القبض عليهما وأحيلا إلى «النيابة العامة» لاستجوابهما.

وقامت النيابة العامة بإستجواب، إحداهما فأقرت بإنشائهما قناة بأحد مواقع التواصل للتربح منها من خلال نشر مقاطع وضعا لها عناوين تتضمن إيحاءات جنسية وألفاظًا نابية؛ لرفع نسب المشاهدة لها، ومِن ثَمَّ التربح منها، بينما أقرت الأخرى باعتيادها ممارسة الدعارة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ما حققتاه من شهرة من خلالها.

ومن فحص هاتف الأخيرة وجد العديدَ من المحادثات والرسائل الجنسية، وطلبها من البعض تحويلات نقدية لممارسة الدعارة، كما طالعت «النيابة العامة» بإرشاد المتهمة التحويلات البنكية التى تلقتها عبر أحد المواقع بالشبكة المعلوماتية.

وجاءت فى النهاية محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، لتسدل الستار وتقضى بالحبس على كل من «شريفة رفعت» المعروفة باسم «شيري هانم»، وابنتها «نورا هشام»، المعروفة باسم «زمردة»، بالحبس لمدة 6 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على قيم ومبادئ أسرية في المجتمع المصري.