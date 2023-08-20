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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع الصين

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد

 

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والصين.

 

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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي لسفير الصين لدى العراق تسوي وي، في قصر بغداد اليوم، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية.

وشدد رشيد على أهمية تعزيز العلاقات القائمة بين العراق والصين، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وفي مجال تطوير البنى التحتية والخدمات، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة تحفيز الشركات الصينية من أجل الاستثمار والعمل في العراق في مجالات كثيرة، موضحا أن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين يحظى باهتمام برامج وسياسات الحكومة.

من جانبه، أشار السفير تسوي وي إلى أن الصين حريصة على تطوير وبناء علاقات متميزة مع العراق؛ انطلاقا من عمقها التاريخي وما حققته من نتائج مثمرة، حيث يعمل في العراق الآلاف من العمال والمهندسين الصينيين، فضلا عن الشركات الصينية التي لديها مشاريع مهمة في العراق.

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