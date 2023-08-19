العراق يُعلن اعتقال 4 إرهابيين في الأنبار وصلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على 4 إرهابيين في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وذكر إعلام المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشُعب الفرق: الخامسة والعاشرة والحادية والعشرون؛ التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتعاون مع القوات الأمنية، تم نصب كمائن محكمة في ناحية حمرين وقرية الرميلة وسيطرة التحدي، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة والرطبة والدور " .

وأشار البيان إلى أنه "تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بحقهم".

هيئة النزاهة العراقية

من ناحية أخرى، كشفت هيئة النزاهة العراقية، الثلاثاء، عملية احتيال عقارية في أحد فروع المصرف الزراعي في محافظة ديالى تتجاوز قيمتها مليار دينار عراقي بالإضافة إلى هدر مبلغ مئة وأحد عشر مليون دينار.

ولفتت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، رصد وثائق تسجيل 3 عقارات متميزة في مركز المدينة تم تسجيلها بصورة مخالفة للقانون وبدون محاضر تخصيص أصولي، فضلا عن تزوير كتب التسجيل"، مشيرة إلى أن "قيمة العقارات التابعة للبلديّة تجاوزت (1,000,000,000) مليار دينار، وتم الاستحواذ عليها بالتعاون مع مدير بلدية بعقوبة السابق الموقوف حاليا في قضايا جزائية حققت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء".

وأضافت دائرة التحقيقات أن "الفريق نفذ عمليتي ضبط منفصلتين في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة المقدادية، تم خلالهما ضبط 5 قروض زراعية تم منحها من قبل المصرف لشخصين بصورة مخالفة للقانون باستخدام وثائق مزورة، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى هدر بالمال العام بلغ (111,000,000) مئة وأحد عشر مليون دينار".