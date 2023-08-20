تسبب الوفاة.. تحذير طبي من أدوية ومكملات عشبية شهيرة يتناولها الآلاف (تفاصيل)

حذرت الرقابة الطبية الأسترالية من تناول الكركم والكركمين، بعد تلقيها 18 تقريرًا عن مشاكل في الكبد من أشخاص تناولوا منتجات تحتوي على هاتين المادتين أو كليهما معًا، في شكل أدوية أو مكملات عشبية.

الرقابة الطبية تحذر من تناول الكركم والكركمين أو كليهما معًا

ووفقًا لما نشره موقع شبكة 9 News التليفزيونية، أضافت الهيئة الرقابية أن هناك 9 حالات توافرت لديها معلومات كافية تشير إلى أن إصابة الكبد ربما تكون ناجمة عن الكركم المعروف باسم كركم لونجا، أو مركب الكركمين الموجود في الكركم، وأنه في 4 من الحالات المذكورة لم تكن هناك مكونات أخرى من المحتمل أن تكون قد ساهمت في إصابة الكبد، وأن هناك حالتين خطرتين فيما توفي شخص واحد.

تحذير من تناول الكركم والكركمين

في الوقت نفسه، حذرت الرقابة الأسترالية من أن الأدوية والمكملات العشبية، التي تحتوي على عشب الكركم و الكركمين، قد تتسبب في إصابة الكبد في حالات نادرة، وتتعلق المخاطر بالمكونات الأخرى من أنواع الكركم لأنها تحتوي على الكركمين الطبيعي، مثل الكركم العطري وكركم زانثورايزا وكركم زيدواريا.

وتكمن الخطورة في أنه يمكن شراء المنتجات من محلات السوبر ماركت ومحلات الأطعمة الصحية والصيدليات بدون وصفة طبية، ولم يتم تسمية أي علامات تجارية بعينها، لكن يُقال إن هناك أكثر من 600 دواء مدرج في السجل الأسترالي للسلع العلاجية، التي تحتوي على تلك المكونات.

ويتم حاليًا دراسة ما إذا كانت هناك حاجة إلى وضع ملصقات تحذير على عبوات المنتجات التي تحتوي على الكركم أو الكركمين، بخاصًة وأن أعراض مشاكل الكبد تشمل اصفرار الجلد أو العينين والبول الداكن والغثيان والقيء والتعب والضعف غير العاديين.

وبدورها، أكدت الرقابة الأسترالية أن الأدلة المتوفرة تُظهر أن هناك خطر نادر من إصابة الكبد من تناول الكركم أو الكركمين في أشكال الجرعات الطبية، موضحة أن المخاطر ربما تكون أعلى بالنسبة للمنتجات ذات الامتصاص المعزز أو التوافر البيولوجي أو الجرعات العالية، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كبدية حالية أو سابقة قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بهذا الحدث الضار النادر.

وأشارت إلى أنه لا توجد معلومات كافية بالوقت الحالي لتحديد الأدوية الأكثر خطورة بشكل قاطع، موضحة أن الكميات الطبيعية من الكركم في الطعام آمنة، فهو نبات تم استخدامه كتوابل غذائية لأكثر من 4000 عام، وكذلك للأغراض الطبية في الأدوية الهندية والصينية التقليدية.