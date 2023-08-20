وزير العمل: التوسع في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب

وجه وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، مديري مديريات العمل بالمحافظات بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل، تماشيًا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب.

والتقى شحاتة، اليوم، في اجتماع انعقد بديوان عام الوزارة برؤساء إدارات مركزية ومستشارين، ومديري مديريات العمل من 27 محافظة، الذين استعرضوا تنفيذ توجيهات" الوزير"، وخطة الوزارة في عدد من الملفات،منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات للتوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، وعرض خطة التدريب المهني، وكذلك عمليات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القوانين، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية،بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج.

اجتماع وزارة العمل

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمراريتها، وذلك من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية.

وأعلنت المديريات في اجتماع اليوم أن عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ 3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7 مايو 2023 وحتى 17 أغسطس 2023، بلغ 2795 شابًا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098، مؤكدين أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.

وبشأن عمليات الحصر، أوضحت المديريات أنه خلال الـ 7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، قامت بحصر 16 ألفًا و780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفًا و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفًا و406 عمال، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحة أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفًا و102 عامل، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفًا و47 عاملًا، وأن المتبقي استيفائه للتعيين يبلغ 45 ألفًا و109 عمال.

اجتماع وزارة العمل

وناقش المجتمعون أيضا ما جرى إنجازه من خطة التدريب المهني لعام 2022-2023، بتنفيذ 502 دورة تدريبية للشباب خلال العام، وتخريج الآلاف من الشباب المؤهل لسوق العمل، وأكدوا التزامهم بتوجيهات الوزير بالتوسع في خطط التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024.

كما وجه الوزير بتفعيل ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقا مع الإدارة العامة للتشغيل، وأيضًا إجراء تعديلات على دليل إجراءات تفتيش العمل ،وتفعيل وحدات المفاوضة الجماعية بالمحافظات، ودليل الإجراءات فيما يخص بحث الشكاوى العمالية، لضمان تطبيق القوانين في مواقع العمل والإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل، خاصة فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتطرق الاجتماع إلى توجيهات الوزير للمديريات بالاستمرار في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وحصرها، لرعايتها وحمايتها اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة التي يجرى الآن تحويلها إلى صندوق للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا بحسن المعاملة مع فئات العمالة غير المنتظمة كافة المتعاملين مع إدارات العمالة غير المنتظمة.

كما وجه الوزير بمتابعة تنفيذ الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2023 بشأن تعديل مسمى الوزارة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، وعرض الموقف التنفيذي بتعديل المسمى في المطبوعات وأختام شعار الجمهورية.