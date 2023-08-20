وزارة العمل تعلن تعيين 10 آلاف شاب وفتاة بأسيوط

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن تعيين 10343شاباً وفتاة بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة أسيوط، من بينهم 646 ذوي همم، و1696 من خلال 4 ملتقيات توظيف نظمتهم مديرية العمل مع شركائها من مؤسسات "القطاع الخاص"، وخلال الفترة من الأول من يوليو 2022، وحتى 30 يونيو 2023.

وقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إنه خلال نفس الفترة جرى استخراج وإصدار 14 ألفًا و884 شهادة قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتنفيذ 15 دورة تدريبية للشباب بمراكز التدريب المهنى استفاد منها 251 متدربًا، و5 برامج تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 49 متدربًا ومتدربة بقرى مركز البدارى وساحل سليم، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، كذلك التفتيش العمالي الدورى على 12 ألفًا و740 منشأة يعمل بها 15 ألفًا و793 عاملًا، للتأكد من تطبيق أحكام القوانين ذات الصلة بملف العمل، فضلًا عن التفتيش على السلامة والصحة المهنية على 1469 منشأة يعمل بها 83 ألفًا و572 عاملًا، وتحرير 316 محضرًا.



وفي مجال شؤون المرأة نظمت المديرية 75 ندوة توعية خلال نفس الفترة بأحكام القانون والقرارات الوزارية التي تخص حقوق وواجبات المرأة داخل المنشآت، وتمكينهن اقتصاديًا.

دورة تدريبية على الخياطة والتفصيل بأسيوط

وأعلن مدير المديرية، عن بدء التقديم للالتحاق بدورتين تدريبيتين مجانيتين جديدتين فى مجال التفصيل والخياطة للفتيات بهدف تدريبهن وتأهيلهم على تلك المهن، ولمدة شهرين، من سن 18 سنة إلى 45 سنة، ويبدأ التقديم اعتبارًا من غدٍ الاثنين 21 أغسطس 2023، بمقر المديرية وعنوانه: "مجمع المصالح الحكومية مبنى (ب) الدور الثالث بإدارة التدريب المهنى"، على أن تبدأ الدورتان يوم 28 من شهر أغسطس الجارى، حيث إن التدريب يشمل جانب نظرى وعملى، وفى نهاية التدريب يمنح المتدرب شهادة تفيد اجتياز الدورة معتمدة من المديرية، ومنوهًا إلى أن مركز التدريب التابع للمديرية ببنى غالب يشهد حاليًا تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التبريد والتكييف، كما يجرى الآن تدريب ميدانى لتلك المجموعة بجامعة أسيوط تنفيذًا لبروتوكول التعاون المتشرك مع المديرية، بالإضافة إلى تنفيذ دورة على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمركز البدارى لـ ١٥ متدربة لتأهيل الشباب لسوق العمل.