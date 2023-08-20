القبض على 32 مُتهمًا في حملة مُكبرة على تجار المُخدرات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

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فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (3 أشخاص وسيدتان "لإثنين منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام– كمية لمخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو").

مديرية أمن السويس

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية").. بدائرة قسم شرطة الجناين ، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام –كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام).

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط (شخصين).. بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ ، وبحوزتهماعدد (3810 أقراص مخدرة ومؤثرة- عدد من عبوات الكريم مجهولة المصدر).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (9 أشخاص لعدد "6 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين–عدد73230 قرص مخدر ومؤئر).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. بدائرة قسم شرطة فوة.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") ..وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- 2 فرد خرطوش–2 طبنجة و3 خزائن وعددمن الطلقات مختلفة الأعيرة-مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

مديرية أمن بنى سويف

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة ببا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش).

مديرية أمن أسيوط

ضبط (شخصين "لأحدهمامعلومات جنائية") .. بدائرة مركز شرطة القوصية ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الآيس "شابو"–2 سلاح أبيض).

مديرية أمن سوهاج

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")..بدائرة مركز شرطة سوهاج ، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "شابو"- سلاح أبيض - ميزان حساس).

مطار برج العرب

ضبط (شخصين– مقيمان بمحافظة الإسكندرية).. حال وصولهما إلى البلاد وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة - مبالغ مالية "محلية وأجنبية").

ميناء القاهرة الجوى

ضبط (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول").. حال وصولهما إلى البلاد وبحوزتهماعدد (17 سجائر إلكترونية بداخلها مادة THC)) المخدرة– طائرة درون).

منطقة السحر والجمال

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية..وبحوزته (كمية لمخدرالهيروين).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.