قافلة طبية لغير القادرين بقرى ديرب نجم وكفر صقر

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، قافلة طبية مجانية جديدة استهدفت توقيع الكشف الطبي علي المرضي غير القادرين بقريتي "أبومتنا وبهنيا" التابعتين لمركز ديرب نجم، وقري "حي النصر ومبارك والسلام" التابعين لمركز كفر صقر، بالتعاون مع مستشفيات جامعة الزقازيق، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي في محافظة الشرقية.

أكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، على الدور الحيوى والفاعل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى ضوء رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مساندة قضايا التنمية، وأن الحوار والشراكة هى عمليات مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من "صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك"، حيث تم إجراء جميع الفحوصات والأشعات والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، مشيدًا بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع ودورها الرائد في العمل الخيرى والمساهمة الكبيرة والفاعلة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

ومن جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، نتشرف بإن تكون جمعية الأورمان جزءًا من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودوره الذي يتمثل فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية وتسريع وتيرة التنمية من خلال تقديم الدعم العينى والنقدى و مختلف أشكال المساعدات الاجتماعية للأيتام والأرامل ومعدومى الدخل.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الهدف من إنشاء التحالف الوطنى هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، فبعد ما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت الأن تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، كما يتم التعاون في توجيه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشاؤها بين أعضاء التحالف وهيئة الرقابة الإدارية، لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.