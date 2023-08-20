700 جنية زيادة في سعر طن الحديد اليوم الأحد من أرض المصنع

أسعار الحديد.. شهدت أسعار حديد التسليح خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق المصرية ارتفاعًا مؤقتا، نظرا لارتفاع طن الحديد اليوم من أرض المصنع لنحو 700 جنيها زيادة للطن، ووصل السعر الأخير في السوق المصرية إلى 1869.5 جنيه.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار حديد التسليح صباح اليوم الاحد في الاسواق المصرية ومن أرض المصنع، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية، للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة السلعية والتجارية في مصر لحظة بلحظة، لاسيما أسعار حديد التسليح اليوم الاحد، وجاءت الاسعار على النحو الأتي:

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد من ارض المصنع

الحديد

سعر الحديد الاستثمارى للطن

34543.75 جنيه، بقيمة تغيير في السعر بلغت نحو -36.25 جنيه.

سعر حديد عز للطن

35847.62 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو+680.95 جنيه.

سعر الأسمنت الرمادى للطن

1869.5 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو +1.38 جنيه.

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أسعار الحديد والأسمنت في مصر

أسعار حديد التسليح، اليوم الأحد 20-8-2023، بلغ سعر الحديد في شركة عز نحو 35847.62 جنيه، بقيمة تغيير في السعر نحو +680.95 جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر

بلغ سعر أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، والمخصوص 1380 جنيهًا للطن، والممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان +587.37 جنيه للطن.

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كيف ارتفع سعر الحديد في مصر 20 ألف جنيه في مايو وانخفض خلال أغسطس الجاري؟

كان سعر الحديد في مصر ارتفع 20 ألف جنيه، بعد أن سجل ما يقرب من 43 ألف جنيه الثلاثاء 2 مايو 2023، وسجل سعر الحديد في مصر خلال الشهرين الماضيين 18 ألف جنيه بعد موجة الارتفاع الجنونية التي ضربت سوق الحديد في مصر. وعاد سعر طن الحديد للانخفاض مرة أخرى بعدما سجل في السوق المصرية الخميس 3 أغسطس 2023 قبل اجتماع البنك المركزي 36 ألف جنيه، بما يعني أن الطن خسر 7 آلاف جنيه.