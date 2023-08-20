محاكمة حما علاء مبارك اليوم في سرقة أموال الغاز

تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

كانت جهات التحقيق قد أحالت جهات التحقيق، محمد هاني رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، وذلك بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها؛ لاتهامهم بالتعمد في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم العقد المُبرم بين الشركة والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى أنهم لم يلتزموا بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتم توريدها للهيئة، خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالي مبلغ 969 مليون جنيه، أي نحو 1.7 مليار دولار خلال فترة رئاسته للشركة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بأموال الهيئة العامة للبترول