محاكمة حما علاء مبارك اليوم في سرقة أموال الغاز
تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.
كانت جهات التحقيق قد أحالت جهات التحقيق، محمد هاني رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، وذلك بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها؛ لاتهامهم بالتعمد في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم العقد المُبرم بين الشركة والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى أنهم لم يلتزموا بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتم توريدها للهيئة، خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالي مبلغ 969 مليون جنيه، أي نحو 1.7 مليار دولار خلال فترة رئاسته للشركة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بأموال الهيئة العامة للبترول