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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

19 رحلة دولية تصل مرسى علم اليوم

بوابة الوفد الإلكترونية

تستقبل مرسى علم اليوم الأحد رحلتين داخليتين  لشركة مصر للطيران 19 رحلة  دوليةتضم  5رحلات من  التشيك ورحلة من بلجيكا، و3 رحلات من  بولندا، و5 رحلات من ايطاليا، ورحلة من سويسرا  و4 رحلات  من ألمانيا. 

تستقبل مرسى علم اليوم 2600 سائح من مختلف الجنسيات، على متن 12 رحلة طيران دولية تضم رحلة من  المجر، 5 رحلات من المانيا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتين من إيطاليا ورحلتين من التشيك، ورحلة من النمسا.

يأتي ذلك ضمن  142 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطارتصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من  التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر.

 بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية بدءًا من يوم السبت الماضى، وحتى يوم الجمعة المقبل.

 ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من  وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق  للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم.