19 رحلة دولية تصل مرسى علم اليوم

تستقبل مرسى علم اليوم الأحد رحلتين داخليتين لشركة مصر للطيران 19 رحلة دوليةتضم 5رحلات من التشيك ورحلة من بلجيكا، و3 رحلات من بولندا، و5 رحلات من ايطاليا، ورحلة من سويسرا و4 رحلات من ألمانيا.

تستقبل مرسى علم اليوم 2600 سائح من مختلف الجنسيات، على متن 12 رحلة طيران دولية تضم رحلة من المجر، 5 رحلات من المانيا، ورحلة من سلوفاكيا، ورحلتين من إيطاليا ورحلتين من التشيك، ورحلة من النمسا.

يأتي ذلك ضمن 142 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطارتصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر.

بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية بدءًا من يوم السبت الماضى، وحتى يوم الجمعة المقبل.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم.