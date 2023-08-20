أمسية فلكية ترصد الظواهر النادرة في السماء بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل، أمسية علمية فلكية تتناول اهم الظواهر الفلكية النادرة والتى حدثت للبشرية طوال القرون الماضية ، وذلك فى السادسة مساء غد الاثنين ، يحاضر فيها المهندس عصام جودة المدير التنفيذى للجمعية المصرية لعلوم الفلك ، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك.

قال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة ، إن الفعالية تأتى انطلاقا من دور الجمعية التابع لها مكتبة المستقبل فى تعزيز الوعى والتثقيف الفلكى، ونشر المعرفة بعجائب الفضاء والكون من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل التعليمية والندوات المتخصصة للأطفال والنشء فى مجال علوم الفلك والفضاء.



مشيرا الى أن الكون ممتلىء بالأحداث المبهرة التي نادراً ما تتكرر خلال أعمارنا القصيرة!.



تستعرض الأمسية الفلكية الأحداث الفلكية النادرة التي شهدتها البشرية. لماذا تحدث مثل هذه الظواهر؟ ولماذا هي نادرة الحدوث؟ هل لها تأثير على كوكب الأرض أو علينا نحن البشر مباشرة؟

هذه الأسئلة وغيرها نناقشها الأمسية الفلكية

يذكر أن مكتبة المستقبل تضم المكتبة العامة (مكتبة طفل - مكتبة عامة - مركز كمبيوتر ولغات - مسرح روماني - قاعة ندوات وسينما - قاعة فنون تشكيلية - ورش أعمال فنية - قاعات اجتماعات) مواعيد العمل: - مكتبة الطفل من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 4 مساء يوميا

المكتبة العامة من الساعة 9 صباحا، وحتي الساعة 8 مساء يوميا ماعدا يوم الجمعه من الساعة 1 ظهرآ وحتى الساعة 8 مساءً.