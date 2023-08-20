استئناف عرض ستوكمان على مسرح الغد.. الليلة

يستأنف مسرحية "ستوكمان" العرض من جديد في موسمها الثانى على مسرح الغد بالعجوزة، بدءًا من اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد حصول بطل العرض الفنان ياسر عزت على جائزة أفضل ممثل مسرحى في المهرجان القومى للمسرح المصرى لهذا العام.

تفاصيل عرض ستوكمان

مسرحية ستوكمان عرض من إنتاج فرقة مسرح الغد برئاسة المخرج سامح مجاهد، ويقوم ببطولته: ياسر عزت، ريم أحمد، محمد دياب، نائل علي، والديكور لحمدي عطية، والإضاءة لأبوبكر الشريف، والملابس لدينا زهير، والماكياج لجهاد سعيد والموسيقي لرفيق جمال والبوستر لعادل صبري والدعاية والسوشيال ميديا لمحمد فاضل.

العرض فكرته فلسفية بها الكثير من العمق فى الأفكار حول أحلام وطموحات وتطلعات الجنس البشرى، فهل يحقق الإنسان طموحه بطرق مشروعة أم يضر لطرق أخرى، وهو ما ينتج عنه صراع نفسي داخلي لدى كل إنسان يحمل طموحًا.