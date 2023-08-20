ميسي يعلق على تتويجه الأول مع ميامي: مجرد بداية

أبدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سعادته بحصد بطولة كأس الدوريات مع فريق إنتر ميامي الأمريكي وذلك في المباراة النهائية التي جمعت فريقه أمام ناشفيل في الرابعة فجر اليوم الأحد، والتي حسمها ميسي ورفاقه لصالحهم بركلات الترجيح.

تعليق ليونيل ميسي علي أول ألقابه مع إنتر ميامي

كتب البرغوث عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "نحن الأبطال، سعيد جدًا بالحصول على أول لقب في تاريخ هذا النادي".

وأضاف: "لكن هذا يعود إلى المجهود المبذول من الجميع والتزامهم تجاه الفريق، آمل أن تكون هذه مجرد البداية، هيا بنا إنتر ميامي".

وهذا اللقب 44 في مسيرة النجم الأرجنتيني ليصبح اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة، كما نال جائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.

وكان ميسي قد انضم إلى إنتر ميامي في الميركاتو الصيفي الحالي بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وحصد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي أول بطولة له مع فريقه الأمركي الجديد بالتتويج ببطولة كأس الدوريات ليقود فريق إنتر ميامي للفوز بأول ألقابه في تاريخ النادي.

وحقق إنتر ميامي الفوز في المباراة النهائية علي فريق ناشفيل بركلات الترجيح بنتيجية 9-10، بعدما انتهي الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وسجل الهدف لفريق ميامي ليونيل ميسي.

تفاصيل مباراة إنتر ميامي وناشفيل في نهائي كأس الدوريات

أفتتح ليونيل ميسي التسجيل في الدقيقة 23 من عمر المباراة، بعدما استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد صاروخية لا تصد ولا تُرد على يمين الحارس.

ثم تعادل فريق ناشفيل في الدقيقة 57، وتصدت العارضة لتسديدة من ميسي كادت تقتل المباراة، قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي انتهت 10- 9 لإنتر ميامي.

ماهي بطولة كاس الدوريات المتوج بها ليونيل ميسي

هي البطولة التي تجمع بين فرق من الدوري الأمريكي والمكسيكي وخاض الفريقان مباراة نهائي كأس الدوريات، على ملعب "جيوديس بارك"، وأقيمت في الرابعة فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والسعودية.

وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفائز بكأس العالم، 10 أهداف وصنع هدفًا في 6 مباريات بقميص الفريق الأمريكي في بطولة الكأس.