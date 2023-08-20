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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ممثلة الأمم المتحدة بالعراق تؤكد ضرورة السعي لتحقيق السلام والاستقرار

جينين بلاسخارت
جينين بلاسخارت

 

أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، السبت، ضرورة السعي لتحقيق السلام والاستقرار في ذكرى استهداف مقر الأمم المتحدة بالعراق، مشيرة إلى أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الأمم المتحدة عام 2003 كان بداية لموجة من العمليات الإرهابية التي استهدفت العراقيين.

 

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ونوهت بلاسخارت  خلال كلمتها في حفل إحياء الذكرى العشرين لتفجير مقر الأمم المتحدة في العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - بأن السنوات الـ 20 عاما الماضية شهدت الكثير من التغيرات في العراق، والأمم المتحدة لم تتوقف عن مسؤوليتها في تحقيق السلام في العراق.

 

وقالت بلاسخارت إن الحكومة العراقية أعربت عن عزمها على تقديم العديد من الحلول سواء في معالجة مشكلة ملف المياه والحوكمة ومعالجة أزمة الكهرباء وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وغيرها من الأمور الأخرى.

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