العراق تستضيف النسخة الـ21 للجمعية العامة للشبكة العربية لحقوق الإنسان

أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ترأس العراق الدورة ال٢١ للجمعية العامة للشبكة، العام المقبل.

وأعربت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال كلمتها بمؤتمر الشبكة وجمعيتها العامة الـ20 بالقاهرة تحت عنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفقًا لمبادئ باريس الأدوار والتحديات، الرؤى والطموحات"، عن ثقة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية في أن تقوم العراق بدور كبير في هذا الشأن خلال فترة رئاستها العام المقبل للشبكة.





وتسلمت مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا ورئيس الجمعية العامة السابقة أحمد سالم بوحبيني، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي.

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