فتح باب التقدم لبرنامج الماجستير المهني بمعهد التخطيط.. شروط الالتحاق

الماجستير المهنى.. أعلن معهد التخطيط القومي عن استمرار فتح باب التقدم لدراسة برنامج الماجستير الأكاديمي في "التخطيط والتنمية" وبرنامج الماجستير المهني في"المتابعة والتقييم" للعام الأكاديمي 2023/2024، للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس في مختلف التخصصات من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من إحدى الجامعات الخاصة أو الأجنبية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات حتى نهاية أغسطس الجاري.

وكشفت أ.د هالة أبو على نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا أن برنامج الماجستير المهني في "المتابعة والتقييم" هو أحد أهم البرامج العلمية المطروحة في مصر والمنطقة العربية ذات العلاقة بالمتابعة والتقييم، ويهدف إلى تطوير معارف ومهارات الدارسين الذهنية في هذه المجالات الحيوية.

ونوهت إلى أن البرنامج يستهدف جميع المسئولين عن ملف المتابعة والتقييم في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ومن تشمل اختصاصاتهم المتابعة والتقييم للخطط والسياسات والبرامج بقطاع الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الأعضاء والباحثين بمجلسي النواب والشيوخ، وجميع المؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالمتابعة والتقييم.

المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لفتت نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا إلى أنها تتمثل في أصل شهادة المؤهل الجامعي لدرجة البكالوريوس أو الليسانس، وأصل شهادة التقديرات والدرجات لسنوات الدراسة الجامعية، إلى جانب صورة ضوئية لجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، فضلاً عن استيفاء استمارة الترشيح للبرنامج، وعدد 6 صور شخصية بخلفية بيضاء.

وبالنسبة للطلبة غير المصريين، وبالإضافة إلى البنود السابقة للمصريين يستوفي الدارسون غير المصريين صورة الإقامة سارية المفعول لمدة 6 أشهر من تاريخ بداية الدراسة، مع صورة ضوئية لجواز السفر بالنسبة للطلبة الأجانب المقيمين في مصر، واستيفاء استمارة الأمن للوافدين، مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد للمتقدمين قبل بدء الدراسة.

برنامج الماجستير الأكاديمي

وحول برنامج الماجستير الأكاديمي في التخطيط والتنمية أوضحت نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا أنه يٌعد برنامجاً رائداً في مجالات التخطيط والتنمية وطنياَ وإقليمياً ودولياً، وقد بدأ العمل به منذ عام 2008/2009 ويعادل درجة الماجستير التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في التخصص المناظر، كما أنه يمزج بين تقديم المعارف ونقل الخبرات العلمية والممارسات التطبيقية.

وأشارت أبو علي إلى أن التقدم للبرنامج متاح للحاصلين على تخصص الاقتصاد وذلك بتقدير جيد على الأقل ويمكن قبول تخصصات أخرى غير الاقتصاد وهي (تجارة – حقوق – إعلام – هندسة – علوم – حاسبات ومعلومات – زراعة) أو ما يناظرها في الجامعات غير الحكومية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد جدًا على الأقل، وفي حالة الحصول على تقدير أقل من ذلك يجب أن يكون الطالب حاصلًا على أحد الدبلومات في ذات التخصص بتقدير جيد على الأقل.

جدير بالذكر أن آخر موعد للتقدم لبرنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم هو الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ ، وآخر موعد للتقدم للماجستير الأكاديمي ٣١ أغسطس الجاري، وسوف تبدأ إدارة الدراسات العليا في إجراء المقابلات الشخصية يومي ١٠،٩ سبتمبر ٢٠٢٣، لاختيار أنسب المتقدمين لبرامج المعهد.