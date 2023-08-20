جدول مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

سيكون محبي ومتابعي كرة القدم في كل مكان علي موعد بيوم كروي خالص اليوم الأحد، حيث ستقام مباريات من العيار الثقيل في الدوري الإنجليزي والفرنسي والإسباني والإيطالي.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة مواجهة تشيلسي ووست هام في البريميرليج، بجانب لقاء برشلونة وقادش في الليغا، و نانت بقيادة مصطفي محمد عندما يلتقي مع نظيره ليل بالدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات اليوم بالدوري الإنجيليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي ووست هام، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium hd 1.

أستون فيلا وإيفرتون، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة وقادش، 8:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

جيرونا وخيتافي، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 6.

أتليتكو مدريد وريال بيتيس، 10:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 1.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما وساليرنيتانا، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

ساسولو وأتلانتا، 7:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 2.

أودينيزي ويوفنتوس، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على AD sports premium 1.

ليتشي ولاتسيو، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر AD sports premium 2.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نانت وليل، 2:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

لوريان ونيس، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

ستاد ريمس وكليرمون فوت، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports premium hd 3.

لوهافر وستاد بريست، 4:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 4.

موناكو وستراسبورج، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 2.

لانس ورين، 9:45 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 2.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلين وماينز، 4:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Bein sports hd 3.

إينتراخت فرانكفورت "الذي يضم المصري عمر مرموش" ودارمشتات، 6:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports hd 3.