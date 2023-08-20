تعرف على أسعار الخضراوات بأسواق البحيرة

تجولت(الوفد) داخل عدد من اسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، في الساعات الاولي من نهار اليوم الاحد ، حيث تلاحظ استمرارارتفاع اسعار بعض الخضروات بينما انخفضت اسعار البعض الاخر

حيث استمر ارتفاع أسعار البطاطس والتي تراوحت مابين 12 إلي 14جنيها للكيلو.

بينما تراوحت اسعار البصل مابين 10إلي 12 جنيه للكيلو، واسعار الطماطم مابين 10إلي 12جنيها للكيلو، والباذنجان من 7 إلي 9 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل الاخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو، والخيار مابين 10 إلي 14 جنيها للكيلو.

كما تراوحت اسعار البامية مابين 30 إلي 38جنيها للكيلو، وكذلك الملوخية مابين 8إلي 10جنيهات للكيلو.

وتراوحت اسعار الكوسة مابين 10إلي 14جنيها للكيلو، واسعار الليمون مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو .

وفي اسواق الفاكهة …

تراوحت ارتفعت اسعار العنب مابين 28 إلي 35 جنيها للكيلو، واسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو، واسعار المانجو مابين 25إلي 36جنيها، واسعار التفاح الأحمر مابين 28 إلي 40 جنيها للكيلو، وتتراوح اسعار الموز مابين 16إلي 23 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار البرقوق مابين 27 إلي 35 جنيها للكيلو .