الرئيس الأوكراني وزوجته في زيارة رسمية إلى السويد

توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السويد مع زوجته أولينا زيلينسكا، وفق روسيا اليوم.

وشكر الرئيس الأوكراني الدولة الاسكندنافية، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء أولف كريسترسون، على دعمها وأدان أحدث هجوم صاروخي روسي مميت على مدينة تشيرنيهيف في شمالى أوكرانيا والذي تسبب في العديد من الوفيات والعديد من الإصابات.

ووفقا لكريسترسون، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن الإنتاج المشترك والتدريب والصيانة للمركبة القتالية 90 ، وهي دبابة سويدية.

وقال كريسترسون: "أوكرانيا تقاتل من أجلنا، من أجل جميع الديمقراطيات الأوروبية". ولم يتطرق إلى طلب زيلينسكي لتسليم الطائرة المقاتلة السويدية ساب جيه إيه إس 39 جريبن".