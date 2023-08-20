3 سنوات فترة انتقالية في النيجر

أعلن رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، عن عقد حوار وطني شامل بالبلاد في غضون 30 يوما، للتوافق على فترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال تشياني، في خطاب متلفز حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ، إن "طموحنا ليس مصادرة السلطة"، محذرا في الوقت نفسه من أن أي هجوم على النيجر لن يكون "نزهة في حديقة".

وجاء تحذيره مع وصول وفد من جماعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى نيامي في مسعى دبلوماسي أخير قبل اتخاذ قرار بشأن التدخل العسكري.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بوركينا فاسو ومالي نشرتا طائرات مقاتلة لمواجهة أي عدوان على النيجر، وسط أنباء عن تحضير مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" للتدخل في البلد المذكور.

جدير بالذكر أن جيش النيجر أعلن في نهاية يوليو، عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وندد قادة معظم الدول الغربية وبلدان مجموعة "إيكواس" بالانقلاب.

وفي مطلع أغسطس تبنى أعضاء المجموعة خطة للتدخل العسكري في النيجر، ودعوا مؤخرا إلى ضرورة التدخل السريع في النيجر، وحظيوا بتأييد الولايات المتحدة وفرنسا.

وأعربت موسكو عن موقفها المؤيد للحلول السلمية في النيجر، وأكدت أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لأزمة النيجر.

بدورها أكدت الجزائر موقفها الرافض لأي تدخل عسكري في النيجر، وحذرت من تداعيات وخيمة على المنطقة في حال اللجوء إلى القوة.