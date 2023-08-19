7 وصفات للتخلص من تجاعيد الوجه.. الزبادي والعسل أهمها

تظهر التجاعيد ، وهي جزء طبيعي من الشيخوخة ، بشكل أكثر وضوحًا على البشرة المعرضة للشمس، مثل الوجه والرقبة واليدين والساعدين، وعلى الرغم من أن العوامل الوراثية تحدد أساسًا بنية الجلد وملمسه ، إلا أن التعرض لأشعة الشمس يعد سببًا رئيسيًا للتجاعيد، خاصة للأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، وتساهم الملوثات والتدخين أيضًا في التجاعيد.

- قناع الكركم، ويستخدم لإضفاء لمعة على الجلد والتخلص من حب الشباب، لذا قومي بوضع ملعقة كبيرة من الكركم واللبن ودقيق القمح.

- ماسك صودا الخبز، ويعمل على إزالة الأوساخ المتراكمة على الوجه، إذ يحتوي على حمض الساليسيليك المفيد للبشرة الممتلئة بالبثور، خلط الصودا مع اللبن أو الماء.

- قناع الفراولة والليمون، ويعمل على قلة نسبة الإفرازت وحب الشباب، كما يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة.

- الزبادي والعسل، يتميزان باحتوائهما على عناصر مضادة للالتهابات، لتحصلي على بشرة نضرة.

- دقيق الشوفان والماء الساخن، حركي الخليط لبضع دقائق حتى يمتص الماء بشكل كامل، ولا تنسي إضافة العسل واللبن الزبادي.

- قناع اللبن والكركم علاج شهير للبشرة، إذ أن له خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات.

- ماسك جوز الهند، دلكيه على وجهك واغسليه في صباح اليوم التالي، ويمكنك أيضًا استخدام زيت جوز الهند مباشرة على وجهك دون خلطه في الكريمات.