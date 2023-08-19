عوامل خطيرة تؤثر على جفاف العين.. أشهر الأسباب

يحدث جفاف العين عندما لا تصنع عينيك ما يكفي من الدموع لتبقى مبتلة ، أو عندما لا تعمل دموعك بشكل صحيح.،هذا يمكن أن يجعل عينيك تشعر بعدم الارتياح ، وفي بعض الحالات يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في الرؤية، ويعد جفاف العين أمرًا شائعًا في العالم.

أسباب جفاف العين

يحدث جفاف العين عندما:

عيناك لا تنتج ما يكفي من الدموع.

دموعك تتبخر بسرعة كبيرة.

يمكن أن تجعلك العديد من العوامل المختلفة أكثر عرضة للإصابة بمرض جفاف العين أو تزداد الأعراض سوءًا بمرور الوقت.

عوامل الخطر لمرض جفاف العين

بعض المخاطر لا يمكنك السيطرة عليها على سبيل المثال ، كلما تقدمت في العمر ، زادت احتمالية إصابتك بجفاف العين ولكن هناك مخاطر أخرى قد تكون قادرًا على إدارتها من خلال تغييرات نمط الحياة أو التعديلات على أدويتك.

عوامل البيئة ونمط الحياة: عوامل مثل الطقس ومقدار الوقت الذي تقضيه في النظر إلى الشاشات واستخدام العدسات اللاصقة والتدخين أو الحساسية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجفاف العين.

الأدوية: يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية إلى زيادة خطر الإصابة بجفاف العين ، بما في ذلك بعض الأدوية التي تعالج الاكتئاب والحساسية وضغط الدم والزرق وانقطاع الطمث والألم ويمكن لمضادات الكولين وموانع الحمل الفموية والريتينويدات الجهازية أن تزيد من خطر إصابتك أيضًا.

الحالات الطبية: يمكن للعديد من الحالات العصبية المختلفة وأمراض العيون وأمراض المناعة الذاتية وأمراض الغدد الصماء أن تزيد من خطر الإصابة بجفاف العين.

العمليات الجراحية: بعض جراحات العيون تزيد من خطر الإصابة بجفاف العين ، بما في ذلك الليزك وجراحة الساد وجراحة القرنية.