أنواع مرض جفاف العين.. التبخيري والمختلط أبرزها

يؤثر مرض جفاف العين على طبقات الدموع التي تغطي القرنية، ويحدث ذلك عندما لا يكون لديك ما يكفي من الدموع أو عندما تتبخر دموعك بسرعة كبيرة، تشمل الأعراض الحرقان والحكة والشعور بالحزن في عينك، وقد تحتاج إلى تجربة عدة علاجات مختلفة ، بما في ذلك قطرات العين والإجراءات لإيجاد حل يناسبك.

ويمكن للعديد من العوامل المختلفة أن تمنع الدموع من العمل كما ينبغي وتؤدي إلى جفاف العين، لهذا السبب يعتبر مقدمو الرعاية الصحية جفاف العين مرضًا متعدد العوامل أسبابه وعوامل الخطر عديدة ومعقدة لذلك ، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى جذر المشكلة ومعرفة سبب الأعراض.

أنواع أمراض العيون الجافة

من اسمها وحده ، قد تعتقد أن مرض جفاف العين يعني ببساطة أن عينيك لا تنتج ما يكفي من الدموع. هذا في الواقع جزء فقط من القصة. هناك عدة أنواع من أمراض العيون الجافة.

جفاف العين الناقص المائي: يحدث هذا عندما لا تنتج عينيك ما يكفي من الدموع، وتنتج غدتك الدمعية (في الزاوية العلوية الخارجية لكل عين) الدموع المائية، وتشكل هذه الدموع الطبقة الوسطى المائية من الفيلم المسيل للدموع، ويمكن أن تسبب بعض أمراض المناعة الذاتية التهابًا في الغدة الدمعية وتمنعها من إنتاج ما يكفي من الدموع المائية.

جفاف العين التبخيري: يحدث هذا عندما تتبخر دموعك بسرعة كبيرة، والسبب الأكثر شيوعًا هو ضعف غدة الميبوميان، وهذا يعني أن الغدد الموجودة في جفونك والتي تنتج الطبقة الخارجية الدهنية من الفيلم المسيل للدموع لا تعمل بشكل صحيح ونتيجة لذلك ، تكون الطبقة الزيتية غير مستقرة ولا يمكنها حماية الطبقة المائية من الجفاف.

جفاف العين المختلط: يعاني بعض الأشخاص من نقص في الدموع المائية وعدم استقرار المسيل للدموع، وهذا يعني أن عينيك لا تنتج ما يكفي من الدموع ، بالإضافة إلى أن الدموع الغير مستقرة، وكلتا هاتين المشكلتين تؤديان إلى أعراض جفاف العين.