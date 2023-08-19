الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود

غيب الموت اليوم السبت، الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، بحسب ما أعلنه الديوان الملكي السعودي.

الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأميرة نوره آل سعود

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكتب الديوان الملكي السعودي، في بيان له اليوم السبت، : “انتقلت إلى رحمة الله الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.. وسيصلى عليها يوم غد الأحد الموافق 4 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.