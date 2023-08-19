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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود

الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي

غيب الموت اليوم السبت، الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، بحسب ما أعلنه الديوان الملكي السعودي.

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وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

 

وكتب الديوان الملكي السعودي، في بيان له اليوم السبت، : “انتقلت إلى رحمة الله الأميرة نوره بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.. وسيصلى عليها يوم غد الأحد الموافق 4 / 2 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

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