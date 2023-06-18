أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير طلال بن فهد، وجاء في البيان الملكي: "انتقل إلى رحمه الله تعالى صاحب السمو الأمير طلال بن فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود خارج المملكة، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غدٍ الإثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الريا، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف البيان :تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

شئون الحرمين توفر خدمة إيصال الأشخاص ذوى الإعاقة

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى فى إطار مبادرتها "حفاوة"، خدمة إيصال الأشخاص ذوى الإعاقة من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة لهم من خلال توفير عربات مخصصة لذلك.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية والإنسانية عمر المحمادى أن المبادرة تهدف إلى تقديم التسهيلات كافة والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من حجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع سبل الراحة لهم، وتوفير عربات لنقلهم من الساحات المحيطة بالمسجد الحرام إلى الأبواب المخصصة، وتوفير أفضل الخدمات الإنسانية التى تسهم فى جعل زيارتهم للحرمين الشريفين تجربة متكاملة ومميزة، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا

وتأتى المبادرة ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " فى عامها الحادى عشر، لتوفير سبل الراحة كافة وتقديم الخدمات الإنسانية.

وفى السياق، ناقش مجلس وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعى برئاسة شؤون الحرمين برئاسة وكيل الرئيس العام لوكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعى المهندس وسام مقادمي، المنصات والخدمات الرقمية المقدمة لحجاج وقاصدى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.

ترجمة خطبة عرفة على منصة منارة الحرمين

وتتضمن هذه المنصات والخدمات بث ترجمة خطبة عرفة على منصة منارة الحرمين، ومنصة الخدمات الرقمية والتى تحتوى على العديد من الخدمات التى يستفيد منها القاصد والمعتمر، والروبوتات الذكية التى تعمل للتسهيل على القاصدين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وكذلك رحلة الحاج الرقمى التى تهدف إلى إثراء تجربته أثناء دخوله حتى الانتهاء من أداء مناسكه.