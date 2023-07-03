الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة موضي آل سعود

أصدر الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، السعودي بيانا عاجلا أعلن فيه وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود.

بيان عاجل من الديوان الملكي السعودي

وجا في بيان صادر عن الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود".

وأضاف الديوان أنه سيصلى عليها غدًا الثلاثاء بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود في محافظة جدة.

وكتب الديوان الملكي السعودي في بيان له: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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بعد بيان الديوان الملكي السعودية.. من هي الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود؟

ــ الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير هي ابنة الأمير محمد بن سعود الكبير آل سعود

ــ الأميرة موضي بنت محمد بن سعود والدة الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود

ــ ولدت الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الراحلة بالمملكة العربية السعودية.

ــ الأميرة موضي بنت محمد بن سعود هي من مواليد ثلاثينيات القرن الماضي وتبلغ من العمر ما يقارب 90 سنة.

ــ الأمير سعود بن محمد بن عبد العزيز بن سعود آل سعود هو زوج الأميرة موضي آل سعود، الذي لقب بشاعر القرن، وقد توفي الأخير في 2015.

من هو زوج الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود؟

هو شاعر باللهجة المحكية، لقب بشاعر القرن، وهو أكبر أخوته، ووالده هو محمد بن عبد العزيز بن فيصل أل سعود ولقب بالأمير الزاهد، ووالدته هي شقيقة الملك بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وتسمى منيرة.

وله العديد من القصائد التي قام ابنه الشاعر السامر بحفظها في موقعه، وولد في الرياض في عام 1919، كانت نشأته بكنف خاله الملك عبد العزيز حيث ألحقه بالكتاتيب، فتعلم الكتابة والقراءة، ومن ثم درس على يدي الشيخين محمد وعبد اللطيف أبناء ابراهيم آل الشيخ.