احتفال أنغام بعيد ميلاد المايسترو هاني فرحات يعيد شائعات ارتباطهم من جديد

احتفلت المغنية المصرية أنغام بعيد ميلاد المايسترو هاني فرحات عبر حسابها بتطبيق إنستجرام، والأمر الذي جعل المعجبين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يزعمون ارتباطهم سرًا وزعموا وجود علاقة غرامية وصلت للزواج من المطربة وقائد فرقتها الموسيقية.

أنغام وهاني فرحات

صورة أنغام مع هاني فرحات تثير الشكوك:

نشرت أنغام على خاصية ستورى صورة تجمعها بهانى فرحات وكتبت : "عقبال ١٠٠ سنة يا أغلي الحبايب"، وزادت الشكوك حول طبيعية علاقتهم بعد أن انتشرت شائعات عن ارتباطهما وزوجهما بعد فترة قليلة من طلاقها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

خرج هاني فرحات عن صمته وكشف حقيقة الأخبار المتداولة عن ارتباطه بأنغام، ونفى جميع الشائعات بأنه تجمعه علاقة صداقة قوية تكاد أن تصل إلى الأخوة بينه وبين الفنانة، قائلًا : "أنغام مسئوليتي على المسرح ولازم أسندها نجاحها في الحفلة دليل على نجاحي وبعتبر ده مسئولية كبيرة مني، لما حد كان بيقولي انت اتجوزت أنغام كنت بهزر وأقول أنا اتجوزت أختي وبنقعد نضحك".

أنغام وهاني فرحات

تابع هاني فرحات حديثه : "أنا بحترم أنغام بتحارب على مبدأها وفي الحفلات عندها كم أغاني عظيمة ولما بنسمع الأغاني القديمة الخاصة بيها، بنجد أنها مرتبطة كلها بذكرياتنا وبنشعر وكأنها لسه عاملة الأغنية امبارح لأنها مش بتمشى ورا الموضة وهي درست الموسيقى ومش بتتعبني إطلاقا ولو عندها مشكلة بتقول لي لأنها متعلمة ولو واحد تاني هيكون حاسس بمشكلة بس مش عارف يقول المشكلة فين".

أنغام وهاني فرحات

أنغام في جدة:

أشعلت أنغام مسرح جدة بالمملكة العربية السعودية، بعد أن أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا بعنوان صوت مصر، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا من جميع الجنسيات العربية، وانطلقت لتقدم وصلات طربية من أغانيها، التي تألقت بها طوال مشوارها الفني.

أنغام

أنغام تعلق على لقب صوت مصر:

علقت أنغام عن لقب صوت مصر الذي منحه الجمهور لها، وأعربت عن سعادتها قائلة : "أنا مخترتش اللقب لنفسي بالعكس الجمهور هو من اختار لى هذا اللقب وشرف لى أن أكون صوت مصر وهعيش علشان أحافظ عليه، يمكن اختاروا اللقب علشان أنا أول صوت نسائى يقدم النشيد الوطني كاملًا، بالإضافة إلى أن تتر مسلسل الاختيار اتكتب عليه صوت مصر أنغام".