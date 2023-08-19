اﻻرﺗﻘﺎء بمنظومة السلامة بالمطارات المصرية

عقد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى اجتماعاً أمنياً موسعاً بمقر وزارة الطيران بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا وممثلى الأجهزة الأمنية العاملة بمطار القاهرة الدولى وقيادات وزارة الطيران المدنى وبعض رؤساء الشركات التابعة ومسئولى قطاعات الأمن بالوزارة. وذلك لاستعراض التدابير الأمنية بمطار القاهرة الدولى والمطارات السياحية، وتقييم الوضع الأمنى واستعراض خطط التأمين خلال الفترة القادمة.

فى بداية الاجتماع، رحب الفريق محمد عباس حلمى بجميع الحضور، مشيرًا إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التى تأتى ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التى تعقدها الوزارة لمتابعة وتطبيق الخطط الأمنية وتقييم الإجراءات المتبعة فى كافة مراحل السفر، موضحًا أهمية تطبيق القواعد والإجراءات بمنهجية واضحة ومحددة وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات الدولية الموصى بها من قبل المنظمة الدولية للطيران المدنى إيكاو، مؤكدًا ضرورة مواصلة تدريب وتوعية جميع المتعاملين مع المنظومة الأمنية داخل المطارات المصرية، مؤكدًا أن الجميع يعمل تحت منظومة واحدة ومتكاملة تهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن.

هذا وقد شدد وزير الطيران على ضرورة تطبيق كافة المعايير الأمنية بشكل دقيق وفعال ووفقًا لأسس منهجية وعملية محددة ومخطط لها مسبقا من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية داخل المطارات المصرية، مشيدًا بالتعاون الفعال مع جميع الجهات الأمنية مما يسهم فى تفادى أى معوقات تتعلق بالتشغيل والسلامة الجوية، كما أشار وزير الطيران إلى أهمية متابعة الوضع الأمنى أولاً بأول والتقييم المستمر للإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة بالمطارات المصرية.