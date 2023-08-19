سيول صيفية شديدة تضرب منطقة الفرانجة بسانت كاترين

تعرضت منطقة الفرانجة بمدينة سانت كاترين منذ قليل لسيول شديدة، بعد تساقط الأمطار على المدينة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى ونشر المعدات الثقيلة على طول الطريق الموازي لمجرى السيل.



وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى بالمدينة اليوم السبت، منذ أن تعرضت لتقلبات مفاجأة في حالة الطقس، وغطت السحب والغيوم سماء المدينة، وأعقبها تساقط أمطار غزيرة، أسفرت عن حدوث سيول بمنطقة الفرانجة.



وأكدت الوحدة المحلية أن السيول تسير في مجراها الطبيعي، المجرى الذي جرى إقامته ضمن مشروعات حماية المدينة من أخطار السيول، متجه نحو السدود والبحيرات الصناعية الخاصة بتجميع مياه السيول وتخزينها، لاستخدامها في أغراض الشرب والزراعة.

وأوضحت أن جميع الطرق الدولية والرئيسية بالمدينة تعمل بشكل طبيعي، ولم يؤثر السيل فى حركة المرور في نطاق المنطقة الواقع فيها.



وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم تساقط أمطار تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة جنوب سيناء، ومنها مدن "دهب، طابا، سانت كاترين"، وقد تكون هذه الأمطار رعدية تصل لحد السيول بمدينة سانت كاترين لطبيعتها الجبلية.