المطارات المصرية على طريق التنمية المستدامة «مصر ٢٠٣٠»

وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتى تفاهم مع «شانجى» الدولية لتطوير مطار القاهرة الدولى

الفريق عباس: مذكرات التفاهم لتعزيز مكانة مصر عالمياً كمركز محورى لحركة الركاب والبضائع

انطلاقة جديدة لقطاع الطيران المصرى ونقلة نوعية للخدمات المقدمة لرواد المطارات المصرية

تحقيق الأهداف التنموية التى تتبناها الدولة المصرية على كافة الأصعدة

سفير سنغافورة: نتطلع لتحقيق مزيد من التعاون المشترك فى القريب العاجل فى مختلف المجالات

Eugene Gan: تسخير الإمكانيات والاستفادة من الموقع المتميز لمطار القاهرة الأكثر نمواً

وزير الطيران وسفير سنغافورة بالقاهرة يشهدان توقيع مذكرتى تفاهم لتطوير مطار القاهرة

الفريق محمد عباس والوفد الرسمى للطيران المدنى خلال توقيع مذكرتى تفاهم مع الجانب السنغافورى لتطوير مطار القاهرة

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على رأس وفد مصرى رفيع المستوى خلال زيارته لمدينة سنغافورة على مدار الأيام الماضية توقيع مذكرتى تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة شانجى الدولية للمطارات، وبموجب هاتين الاتفاقيتين ستقوم الشركة السنغافورية بتقديم دراسات جدوى لتصميم وتشغيل وإدارة وتسويق مدينة البضائع اللوجستية والتى من المقرر أن تقع فى نطاق حيز المطار وستساهم فى زيادة حجم الطاقة الاستيعابية للشحن الجوى بمطار القاهرة الدولى، هذا بالإضافة إلى تقديم حلول فعالة لتطوير مطار القاهرة الدولى بهدف رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية وبما يليق بالمكانة المحورية التى يحظى بها مطار القاهرة الدولى إقليميًا وعالميًا.. وقع الاتفاقية من جانب وزارة الطيران المدنى المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى ومن الجانب السنغافورى Eugene Gan رئيس شركة شانجى الدولية للمطارات بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى ومسئولى شركة شانجى الدولية.

انطلاقة جديدة

وأعرب الفريق عباس خلال مراسم التوقيع عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرتى تفاهم مع الجانب السنغافورى ستساهم بشكل كبير فى الاستفادة من التجربة السنغافورية فى مجال تصميم وتشغيل المطارات العالمية انطلاقة جديدة لقطاع الطيران المدنى ونقله نوعيه فى مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستخدمى المطارات المصرية بما يحقق الأهداف التنموية التى تتبناها الدولة المصرية على كافة الأصعدة، مؤكدًا ثقته التامة فى الإمكانات التى ستحققها الشركة السنغافورية من خلال تقديم حلول عالية المستوى لتطوير مطار القاهرة الدولى وتعزيز مكانة مصر عالميًا كمركز محورى لحركة الركاب والبضائع، كما أثنى وزير الطيران على التعاون مع شركة شانجى السنغافورية لما لها من تاريخ طويل فى مجال تشغيل وإدارة المطارات العالمية، مشيدًا بالمباحثات التى تمت خلال الفترة الماضية بين الجانبين والتى أثمرت عن هذه الشراكة الجديدة.

ومن جانبه أشاد Eugene Gan رئيس شركة شانجى الدولية للمطارات بالتعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوى والذى سيسهم فى خلق مزيد من آفاق التعاون والشراكات الفعالة مع قطاع الطيران المدنى المصرى خلال الفترة القادمة.. مشيرًا إلى أن الشركة السنغافورية سوف تسخر كافة إمكاناتها الهائلة لتحقيق النمو والتطوير لمطار القاهرة الدولى والاستفادة من موقعه الجغرافى المتميز فى منطقة الشرق الأوسط وبين قارات العالم كونه أحد المطارات الأكثر ازدحامًا ونموًا بالقارة الأفريقية من حيث أعداد الركاب وحركة الشحن الجوى.

جدير بالذكر أن شركة شانجى الدولية للمطارات هى شركة رائدة فى مجال الطيران المدنى ومتخصصة فى مجالات إدارة المطارات والاستثمار، وتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بسوق الطيران العالمى وتتمتع بخبرة عالمية واسعة تمتد لأكثر من 20 دولة وأكثر من 60 مطاراً فى جميع أنحاء العالم.

خطة طموحة

يأتى ذلك فى ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030 نحو جذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات، وفى إطار الخطة الطموحة التى تتبناها وزارة الطيران المدنى لتحديث وتطوير منظومة المطارات المصرية خاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولى، مما يسهم فى رفع كفاءة المطار وتزويده بأحدث النظم التكنولوجية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لمنافسة أحدث المطارات العالمية لتصبح مصر بوابة أفريقيا الأولى لحركة الركاب والشحن الجوى ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية والاستفادة من موقعها الاستراتيجى المتميز بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

تعاون مشترك بين مصر وسنغافورة

يذكر أن الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى والسفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة كانا قد شهدا بالقاهرة فى شهر مارس الماضى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة شانجى الدولية للمطارات.

وقّع مذكرة التفاهم كل من المحاسب مجدى إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى وEugene Gan رئيس شركة شانجى السنغافورية للمطارات وذلك بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى والشركة السنغافورية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة السنغافورية فى مجال المطارات العالمية، حيث تعد نقطة البداية للعديد من المشروعات الأخرى المشتركة خلال الفترة القادمة.

وصرح الفريق عباس وقتها بأن وزارة الطيران المدنى تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات التطوير بقطاع الطيران المدنى بالتعاون والتنسيق مع كبرى الشركات العالمية والمحلية فى مختلف المجالات بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستخدمى المطارات المصرية.

ومن جانبه رحّب سفير دولة سنغافورة بهذا التعاون بين وزارة الطيران المدنى المصرية وشركة شانجى السنغافورية، معربًا عن تطلعه لتحقيق مزيد من التعاون المشترك فى القريب العاجل فى مختلف المجالات خاصة التى تخدم قطاع الطيران المدنى.