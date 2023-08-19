أشخاص معرضين للإصابة بالفشل الكلوي.. السمنة أبرزهم

تعني الإصابة بـ الفشل الكلوي أن 85-90% من وظائف الكلى قد اختفت ، ولا تعمل بشكل جيد بما يكفي لإبقائك على قيد الحياة، ولا يوجد علاج للفشل الكلوي ، ولكن من الممكن أن تعيش حياة طويلة مع العلاج، وإن الإصابة بالفشل الكلوي ليست حكماً بالإعدام ، ويعيش الأشخاص المصابون بالفشل الكلوي حياة نشطة ويستمرون في فعل الأشياء التي يحبونها.

وارتفاع ضغط الدم والسكري هما السببان الأكثر شيوعًا للفشل الكلوي، ويمكن أن تتضرر أيضًا من الإصابة الجسدية أو الأمراض أو الاضطرابات الأخرى.

أعراض الفشل الكلوي:

الغثيان.

القيء.

فقدان الشهية.

الإرهاق.

الضعف.

مشكلات النوم.

زيادة البول أو قلّته.

انخفاض النشاط الذهني.

التقلصات العضلية المؤلمة.

تورم القدم والكاحلين.

جفاف البشرة مع الحكة.

ضيق النفس.

ألم في الصدر.

فئات معرضه للإصابة بالفشل الكلوي

- التاريخ العائلي

تصبح أكثر عرضة للإصابة بمرض الكلى المزمن، إذا كان لديك أحد أفراد الأسرة مصاب بهذا المرض بمراحله الأخيرة.

- العمر

الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالفشل الكلوى.

- مرضى السكرى

يؤدي ارتفاع نسبة السكر بالدم إلى تلف أجهزة الترشيح الطبيعية في الكلى، ما يسبب خروج البروتينات مع البول بشكل غير طبيعي، وهذا بدوره يؤدي إلى فشل عمل الكلى وأداء عمليات الإخراج الطبيعية للسموم والفضلات.

- السمنة

تساهم السمنة في خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وإنتاج (الأديبوكينات)، وهي مواد التهابية تسبب تلف الأنسجة الكلوية.

- المدخنين

يُزيد تدخين السجائر من تقلص الأوعية الدموية الكلوية، ما يساهم في زيادة خطر إصابتك بالفشل الكلوى.

- مرضى الضغط المرتفع

يسبب ارتفاع ضغط الدم المزمن في إتلاف الشبكة الدقيقة للأوعية الدموية داخل "النيفرون"أو ما يُسمي بـ "الكبيبات"، التي تعمل على تصفية الدم ونقل الفضلات إلى البول، إضافة إلى، اتساع الكبيبات بشكل دائم، ما يجعلها أقل قدرة على تصفية النفايات والسوائل الزائدة في الأوعية الدموية، ما يسبب الإصابة بالفشل الكلوى.