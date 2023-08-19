إندونيسيا تحث الشركات على مواصلة التصنيع ووقف تصدير المواد الخام

ناشد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الإندونيسيين بالتحلي بالشجاعة لتذكير قادتهم المستقبليين بمواصلة تصنيع ومعالجة المواد الخام في جميع المجالات.

وأضاف ويدودو في بث مباشر على موقع يوتيوب أصدرته الأمانة الرئاسية اليوم: "لذلك لا تصدروا المواد الخام. في وقت لاحق، يرجى تذكير قادة المستقبل بعدم تصدير المواد الخام. يجب أن يتحلى الناس بالشجاعة لتذكيرهم بذلك".

وذكرت وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء أنه على الرغم من أن إندونيسيا حققت مكاسب من تصدير المواد الخام، إلا أن المبلغ كان قليلا جدا.

وبحسب "الألمانية" أكد الرئيس الإندونيسي أن الدولة تحصل على رسوم وضرائب من الشركات المصدرة، إلا أن عمليات التصنيع تفتح المجال لوظائف في البلاد.

وقال إن أرباح الدولة ستتعاظم إذا تمت عملية المعالجة والتصنيع مع سلع مثل البوكسيت والنحاس والقصدير والفحم، وحتى السلع غير التعدينية مثل زيت النخيل والأعشاب البحرية والأسماك النيئة وغيرها.

في سياق آخر، قال بودي آري سيتيادي وزير الاتصالات والمعلوماتية الإندونيسي إن بلاده تعتزم تعزيز الالتزام إزاء اليابان والهند بصدد ثلاث قضايا ذات أولوية تتعلق بمجموعة العمل بشأن الاقتصاد الرقمي، في ظل رئاسة الهند لمجموعة العشرين لاقتصادات الدول الكبرى خلال عام 2023، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وعقد الوزير سيتيادي اجتماعا مع وزير التحول الرقمي في اليابان، تارو كونو، والذي كان يرافقه وزير الشؤون الداخلية تسوجي يوشيفومي، ووزير

الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي أشويني فايشناو، على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين المعنيين بالاقتصاد الرقمي في الهند أمس.

وأوضح سيتيادي في بيان نشر اليوم: "باعتبارنا أعضاء في ثلاثي رئاسة مجموعة العشرين بالهند (إندونيسيا والهند والبرازيل)، نقلنا وجهات نظرنا في المسائل الاستراتيجية، بما يشمل ثلاث مسائل ذات أولوية، وهي جزء من الوثيقة المنبثقة عن اتفاق مجموعة العمل بشأن الاقتصاد الرقمي".

وأشار الوزير إلى أن كل طرف ناقش القضايا المتعلقة بالاقتصاد الرقمي خلال الاجتماع، كما أعرب عن أمله في أن يعزز الاجتماع العلاقات الراسخة بين الدول أعضاء مجموعة العشرين، إضافة إلى إتاحة وجهات النظر المشتركة بشأن القضايا ذات الأولوية في مجموعة العمل بشأن الاقتصاد الرقمي العام الجاري.