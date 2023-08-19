نظم قصر ثقافة ساحل سليم بأسيوط، حفل تكريم لأطفال كورال، برئاسة محمود أحمد عبد العال، بإشراف عمرو جمال، حيث قامت مؤسسات المجتمع المدني بتقديم الشهادات التقديرية لهؤلاء الأطفال المتميزين في مجال الغناء.

ويضم فريق كورال أطفال قصر الثقافة بساحل سليم 29 طفلاً من ذوي الأصوات الذهبية، ويتم قيادتهم بواسطة المايسترو ياسر محمود. وقد تم تكريمهم وتقدير جهودهم من خلال تقديم شهادات تقدير لهم ولأستاذ المايسترو.

ويستحق ذكره أن هذا التكريم يأتي في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وقام فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وقد حظي هذا البرنامج بتجاوب وإقبال كبير من الجمهور، حيث تمتعوا بفعاليات تثقيفية وترفيهية متنوعة.

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم

تكريم كورال أطفال قصر ثقافة ساحل سليم