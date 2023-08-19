السعودية تشارك في اجتماع وزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين

شارك وزير المالية السعودى محمد بن عبداللّه الجدعان ووزير الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل في الاجتماع المشترك لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين الذى عقد اليوم السبت تحت الرئاسة الهندية بمدينة غانديناغار بولاية غوجارات الهندية وذلك حضوريا لوزراء الصحة وعبر الاتصال المرئي لوزراء المالية.

ناقش الوزراء آخر التطورات والإجراءات لمعالجة مواطن الضعف والمخاطر في الاستعداد والاستجابة للجوائح، وكذلك آليات التنسيق بين وزارات المالية والصحة، والتأكد من توفر السبل المتاحة لتعزيزها.

كما استعرض الوزراء تقريرا أوليًا حول تحديد الفجوات التمويلية المتعلقة بالاستجابة للجوائح ودور صندوق الجوائح الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م.

كانت هذه الاجتماعات قد بدأت في 2017 تحت الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين، وتهدف إلى تنسيق جهود وزارات الصحة والمالية لدى دول المجموعة لمواجهة الفجوات التمويلية والحاجة إلى معالجة التحديات التي تواجه الهيكل الصحي الدولي.