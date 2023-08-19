وزير الصحة السعودي يؤكد دعم بلاده للجهود الدولية للوقاية من الطوارئ الصحية

أكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أهمية الاستفادة من تجربة مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والتي أطلقت أثناء رئاسة المملكة العربية السعودية لدول مجموعة العشرين عام 2020، مشيرًا إلى دعم بلاده للجهود الدولية في الوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب لها.

جاء ذلك في كلمته خلال جلسات اجتماع وزراء الصحة لدول مجموعة العشرين، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الوزير قد استجاب لدعوة الرئاسة الهندية بإطلاق المبادرة العالمية للصحة الرقمية مشاركاً تجربة المملكة النوعية في التحول في الصحة الرقمية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما أكد وزير الصحة السعودي - في كلمته إبان الإطلاق ضرورة العمل المشترك من أجل التغطية الصحية الشاملة وضمان إيصال الرعاية الصحية لمحتاجيها في كل مكان.

وشارك "الجلاجل" في اجتماع وزراء الصحة والمالية المشترك حيث ألقى كلمة المملكة العربية السعودية، موضحاً أن المملكة تدعم عمل المجموعة المشترك، حاثاً الجميع على ضرورة الاستفادة من صندوق الجوائح، مؤكداً أن هذا الصندوق يأتي بناءً على الجهود التي بدأت في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في عام 2020 لسد الفجوة في تمويل الدول الأكثر حاجة.