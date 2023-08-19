جامعة المنصورة في رحاب معرض الجامعات المصرية بالعاصمة الأردنية عمان

أجرى الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، زيارة إلي مملكة الأردن لحضور معرض الجامعات المصرية، والذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 16 أغسطس وحتى 18 أغسطس وذلك بغرض التسويق للجامعة و كلياتها وبرامجها المميزة .

وتوافد على الجناح الخاص بجامعة المنصورة، العديد من الطلاب الأردنيين الراغبين في الدراسة بجامعة المنصورة من طلاب المرحلة الجامعية الأولي (البكالوريوس و الليسانس )، وكذلك مرحلة الدراسات العليا.

وقام الدكتور أحمد العدل بالتعريف بالجامعة، وتصنيفاتها العالمية والمحلية وكلياتها المختلفة والبرامج المميزة بكل كليه وكيفية التقدم للجامعة عن طريق منصة ادرس في مصر وكذلك الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين الدارسين بها مثل الرعاية الطبية وخدمات السكن وكذلك الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية.

وأعرب العديد من الطلاب الأردنيين عن إعجابهم بجامعة المنصورة لما لها من سمعه علمية مرموقة .

يأتي ذلك في إطار حرص إدارة الوافدين بالجامعة على جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات وكذلك التسويق للجامعة و كلياتها المختلفة وبرامجها المميزة.