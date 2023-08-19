زكي السعدني يكشف مؤشرات المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية 2023.. فيديو

قال الكاتب الصحفي زكي السعدني، مدير تحرير جريدة الوفد، إن معامل التنسيق تغلق أبوابها في السابعة مساء غدًا الأحد أمام طلاب الثانوية العامة بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من التنسيق.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يصعب التكهن بنتيجة المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2023.



ولفت إلى أن الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطري لطلاب علمي علوم وهو 85 أو86 %، والحاسبات والمعلومات لطلاب العلمي رياضة ربما تكون 81 %.



وشدد على أن طلاب الأدبي تائهين في المرحلة الثانية والثالثة في تنسيق الجامعات 2023، لانحسار الفرص أمامهم في كليات معينة، بينما يكون طلاب العلمي فرصتهم أفضل في المرحلة الثالثة.



وأشار إلى أن هناك 60 ألف طالب في شعبة الأدبي حاصلين على 50 % وناشدوا وزارة التعليم العالي خفض الحد الأدنى للجامعات الخاصة لإيجاد فرص لهم في الكليات بدل التوجه للمعاهد العليا.