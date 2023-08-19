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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 5 عناصر إرهابية وسط الصومال

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

 

 

أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، تصفية 5 عناصر من مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم (القاعدة) بمحافظة غلغدود، وسط البلاد.

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الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية

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الجيش الصومالي يُنفِّذُ عملية عسكرية ضد الإرهابيين

الجيش الصومالي

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية اللواء على عانود -فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)- مقتل 5 من مليشيات (الخوارج) فى عملية عسكرية للجيش بمنطقتى "غريلي" و"على يبال" بمحافظة غلغدود.

وأضاف أن الجيش الصومالى حرر منطقة "جِرجِر حيري" الواقعة بين منطقتى "رون نيرغود" و"على هيلي" بمحافظتى شبيلى الوسطى وغلغدود من فلول العناصر الإرهابية.

 

 

وأشار اللواء عانود إلى أن الجيش الصومالى يجرى عمليات مكثفة فى الغابات التى يتحصن فيها الإرهابيون، وهو فى طريقه لتحرير مدينتى "عيل بور" و"جلهريري" المتبقيتين بمحافظة غلغدود.

 

 

ويواصل الجيش الصومالى عملياته العسكرية للقضاء على فلول مليشيات (الخوارج) بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وفى سياق الحرب على الإرهاب فى الصومال، أكد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، أنه سيتم محاربة فلول مليشيات (الخوارج) فكرياً عند الإنتهاء من محاربتهم عسكرياً.

 

 

وقال "شيخ محمود":"سنحارب مليشيات الخوارج فكرياً عند الإنتهاء من محاربتهم عسكرياً، ويجب علينا مواجهة نشر الفكر المتطرف"، مشيرا إلى مدى التزام الحكومة والشعب الصومالى فى تحرير البلاد من فلول مليشيات (الخوارج) فى أقصى وقتٍ ممكن، وتنفيذ خطط الاستقرار والمصالحة والتنمية فى المناطق المحررة.

 

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