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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية للقضاء على الميليشيات الإرهابية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

نفذت قوات الجيش الصومالي، اليوم الإثنين، عملية عسكرية؛ للقضاء على فلول ميليشيات الخوارج في مدينة هلجن التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد.

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الجيش الصومالي يحرر عدة مناطق من الميليشيات الإرهابية

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الجيش الصومالي يُنفِّذُ عملية عسكرية ضد الإرهابيين

 الجيش الصومالي

وأكد قائد الفرقة الـ 27 للقوات البرية الصومالية العقيد فارح كوشن في بيان اليوم أن العملية العسكرية تهدف إلى تطهير المدينة من العناصر الإرهابية التي تتحصن فيها، داعيا المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية؛ لتسهيل الوصول إلى الإرهابيين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).

يذكر أن مناطق عدة تابعة لولايتي هيرشبيلى وجلمدج تشهد عمليات عسكرية مكثفة لتصفية فلول ميليشيات الخوارج من المناطق القليلة المتبقية.

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