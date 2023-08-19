شاهد بالفيديو..هدف بورنموث في شباك ليفربول

تقدم بورنموث بالهدف الأول أمام ليفربول في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث هدف التقدم في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة قوية لا تسد ولا ترد في شباك ليفربول.

شاهد هدف بورنموث ضد ليفربول:

تشكيل ليفربول ضد بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ماك أليستر – كودي جاكبو

الهجوم: محمد صلاح – جوتا – لويس دياز.