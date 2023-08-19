بأسعار زهيدة.. إقبال على شراء الكتب المدرسية والملخصات القديمة بدمياط

انتشرت ظاهرة بيع الكتب على الأرصفة فى شوارع وميادين مدن ومراكز محافظة دمياط، حيث تلقى رواجًا كبيرًا بين اولياء الأمور وخصوصًا كتب وملخصات السنوات المنصرمة بعد ان ارتفعت أسعارها هذا العام فى المكتبات.

ورصدت الوفد، إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء الكتب المستعملة لشوارع وميادين وسط البلد وامام المصالح الحيوية كالمستشفيات والمدارس ومداخل ومخارج المدن، هرباً من أسعار الكتب التي تجاوز قيمة ارتفاع أسعارها تقريبا ال50٪ عن الاعوام السابقة

وباعتراف أحد الباعة قال إن الكتب والملخصات التعليمية القديمة تشهد رواجًا كبيرا بين اولياء الأمور بعد الحاح ابنائهم علي شراء الكتب وأصبح بيعها وسيلة لرفع العناء عن كاهل رب الاسرة بسبب أسعارها المخفضة التى تتراوح أسعارها بين 25 إلى 30جنيهات.

وأشار المواطنون إلى أن فرشة الكتب ملئت الشوارع والارصفة واصبح تواجدها لا يمثل عبء على المواطنين بالإضافة إلى أن أسعارها مقبولة وفى متناول الجميع، مؤكدين أن الفرشة تقتنى أحيانًا بعض الأبحاث العلمية.