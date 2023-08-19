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السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الخضروات اليوم السبت في سوق العبور

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

تشهد أسعار الخضروات اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا بالأسعار في سوق العبور، وأسواق الجملة، إذ تسجل الطماطم من 4.5 لـ 7.5 جنيهًا لسعر الكيلو الواحد، والبطاطس من  7.5 لـ 9.75 جنيهًا.

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وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الخضروات بأسواق الجملة.

أسعار الخضروات اليوم

كيلو الطماطم:- من 4.5 لـ 7.5 جنيه.

كيلو البطاطس:- من 7.5 لـ 9.75 جنيه.

كيلو البصل:- من 9 لـ 16.5 جنيهًا.

كيلو الكوسة:- من 7 لـ 9 جنيهات.

كيلو الجزر بدون عروش:- من 7 لـ 10 جنيهات.

كيلو الفاصوليا:- من 17 لـ 25 جنيهًا.

كيلو الباذنجان البلدي:- من 4.5 لـ 6.5 جنيه.

كيلو الباذنجان الرومي:- من 5 لـ 7 جنيهات.

كيلو الباذنجان الأبيض:- من 4.5 لـ 6.5 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

كيلو الفلفل الحامي البلدي:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو الفلفل الألوان:- من 14 لـ 30 جنيهًا.

كيلو الملوخية:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخيار الصوب:- من 11 لـ 15 جنيها.

كيلو الخيار البلدي:- من 7 لـ 11 جنيهات.

كيلو البامية:- من 25 لـ 30 جنيهًا.

كيلو القلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

كيلو البطاطا:- من 4 لـ 8 جنيهات.

كيلو الثوم:- من 24 لـ 30 جنيهًا.

كيلو اللفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

كيلو البنجر:- من 3 لـ 5 جنيهات.

كيلو الخس الكابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

كيلو البروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.