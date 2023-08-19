خالد يوسف وحمدين صباحي وزهران وتليمة يستقبلون "دومة" فور الإفراج عنه.. صور

استقبل المخرج خالد يوسف والسياسي حمدين صباحي وفريد زهران وخالد تليمة الناشط السياسي أحمد دومة، فور الإفراج عنه بعد صدور قرار العفو الرئاسي عنه، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر صباح اليوم، قراره رقم 348 لسنة ٢٠٢٣ بإعفاء عن العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهم فى قضايا محددة وهم أولهم /أحمد سعد دومة سعد واخرهم / مجدى محمد فتحى عبده قوطه القضية رقم 876 لسنة 2022 جنح أول دمياط .

نص القرار

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 348 لسنة ٢٠٢٣ رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) يعفى عن العقوبة المقضى بها على المحكوم عليهم فى قضايا محددة وهم : م الاسم القضية 1 أحمد سعد دومة سعد القضية رقم 8629 لسنة 2011 جنايات السيدة . القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين . القضية رقم 3715 لسنة 2014 جنح المعادى . القضية رقم 20072 لسنة 2014 جنح المعادى . 2 محمود على عبد القدوس الشافعى القضية رقم 11030 لسنة 2018 جنايات بسيون . 3 السعيد طاهر محمد أبو السعود القضية رقم 2666 لسنة 2021 جنايات كفر البطيخ . 4 محمد ضاحى عبد الرحمن محمد القضية رقم 8601 لسنة 2022 ج الفتح . 5 مجدى محمد فتحى عبده قوطه القضية رقم 876 لسنة 2022 جنح أول دمياط . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1445ھ ( الموافق 19 أغسطس سنة 2023م ) .

عبد الفتاح السيسى