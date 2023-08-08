مركز بحوث الصحراء يبحث تفعيل مشروع "سبل العيش" برأس سدر

أوضح الدكتور محمد شطا - وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن إدارة رأس سدر الزراعية استقبلت وفدًا من المختصين بمركز بحوث الصحراء يضم الدكتورة رحاب الشربيني، رئيس الفريق البحثي، والدكتورة مهابه عبدالمعطي، والدكتورة عفت فايز علام،، لبحث سبل تفعيل مشروع تحسين سبل العيش المستدام المقرر تنفيذه بقرية "رأس مسلة" التابعة لمدينة رأس سد، وذلك بهدف تحسين الممارسات الزراعية المحلية، وتعزيز الإنتاجية الزراعية في القرية.

وتكثف مديرية الزراعة، العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المادية التي توجد بالمحافظة، لتنفيذ نشطة وفعاليات تعمل على تحسين الممارسات الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتحسين سبل العيش المستدام للمواطنين، وخاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع محطة بحوث الصحراء، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.

أن زيارة الفريق جاءت بهدف إعداد دراسة عن أهم الأنشطة والاحتياجات الزراعية ذات الأولوية بقرية “رأس مسلة”، لتقديمها إلى إدارة المشروعات التنموية، تمهيدًا لتنفيذها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”.